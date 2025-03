Augsburger Finn Dahmen: Vom Ersatztorhüter ins DFB-Team?

Diese starke Defensive ist der Hauptgrund für die bisher so gute Rückrunde des FC Augsburg. In der Rückrundentabelle stehen die Fuggerstädter auf Rang drei, schnuppern langsam aber sicher an den Europapokalplätzen . Ein Hauptgrund für die insgesamt beeindruckende Abwehrleistung: Schlussmann Dahmen. Dabei war der Torhüter zu Beginn der Saison nur zweite Wahl des FCA: