Trainerfrage: Bayer-Boss Carro erhöht Druck auf Alonso

Wenn am Ende Xabi Alonso tatsächlich woanders hingehen sollte, dann müssen wir das mit ihm in den nächsten Wochen klarmachen und das werden wir auch in den nächsten Wochen mit ihm diskutieren.

Carro will baldige Entscheidung von Alonso

Der 60 Jahre alte Spanier betonte in diesem Zusammenhang, dass man in Leverkusen in Kürze eine Entscheidung vom Cheftrainer fordere. "Da werden wir nicht bis zum Ende der Saison warten, sondern das werden wir auch vorher entscheiden müssen, denn das hat andere Konsequenzen in der Kaderplanung, in der Vorbereitung."