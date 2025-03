Bundesliga: Bayer Leverkusen dominiert, Eintracht geht unter

Die Gäste aus Leverkusen übernahmen in einer temporeichen Partie zunächst die Kontrolle. Die Eintracht konzentrierte sich nach dem bitteren 0:4 in der Vorwoche bei den Bayern erst einmal darauf, in der Verteidigung stabil zu stehen. Offensiv kamen die Frankfurter in der Anfangsphase bis auf einen zu unpräzisen Versuch von Ekitiké aber nicht zu Chancen (11.).