Musiala bleibt bis 2030: FC Bayern träumt von Wirtz-Transfer

Sportlich geht es um die mögliche Vorentscheidung im Titelrennen zugunsten des Tabellenführers FC Bayern , der mit einem Sieg bei Meister Bayer Leverkusen am Samstagabend (Anstoß: 18:30 Uhr) seinen Vorsprung auf elf Punkte ausbauen würde. Doch um sportliche Fragen ging es vor dem Gipfeltreffen der Bundesliga zuletzt kaum.

Das Topspiel steht vielmehr im Zeichen der am Freitag verkündeten Vertragsverlängerung der Münchner mit Jamal Musiala bis 2030 und ihres demonstrativen Werbens um Leverkusens Hochbegabten Florian Wirtz.

FCB-Sportchef Eberl trägt Überraschendes vor

Das Werben um Wirtz trug teils komische Blüten. Wie in Glasgow, als Max Eberl nach dem 2:1-Sieg im Playoff-Hinspiel der Champions League bei Celtic am Mittwochabend Überraschendes vortrug.

"Wir haben jetzt nicht viel über Florian Wirtz gesprochen. Das kreist um uns herum, und ich glaube, es gehört sich einfach nicht, gerade vor so einem Spiel, so eine Thematik aufzumachen", sagte der Sportvorstand. Das interpretierten manche so, dass Eberl seinen Mentor Hoeneß maßregele.