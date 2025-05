Bericht: Manchester City als neuer Mitspieler im Wirtz-Poker

City-Coach Guardiola sucht De-Bruyne-Nachfolger

Laut der "Bild" soll Wirtz am Dienstag zudem in Manchester gewesen sein. Das Bayer-Juwel ist demnach am Morgen mit seinen Eltern per Privatjet vom Flughafen Maastricht-Aachen nach England geflogen und am Abend zurückgekehrt. Den Berichten zufolge soll Citys Coach Pep Guardiola bereits mehrfach mit Wirtz gesprochen haben. Die Skyblues suchen einen Nachfolger für den Belgier Kevin De Bruyne (33), der den Klub nach der Saison verlassen muss.