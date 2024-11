Bundesliga: Warum Leverkusen und Stuttgart Probleme haben

In der vergangenen Saison stand das Duell des späteren Meisters mit dem Vizemeister für herausragende spielerische Qualität, die in drei spektakulären Spielen mündete: 1:1 und 2:2 endeten die Partien zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart in der Bundesliga , im Pokal setzte sich Bayer 04 mit 3:2 durch.