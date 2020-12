Mit 15 Treffern in zwölf Spielen (Bundesliga und Champions League) ist Weltfußballer Robert Lewandowski weiter in bestechender Form. Leipzigs bester Torschütze Angeliño hat bislang sechs Tore erzielt - und ist eigentlich Linksverteidiger. Ohne Timo Werner vergibt RBL zu viele Torchancen. Zum Star im geschlossenen Kollektiv der Leipziger avanciert gegen Bayern meist Innenverteidiger Dayot Upamecano, dessen Zweikampfstärke und Schnelligkeit regelmäßig Begehrlichkeiten in München wecken. Doch der hochveranlagte Franzose stößt in dieser Saison angesichts der hohen Belastung an Grenzen. Vorteil Bayern.