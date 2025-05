Bayern gegen Gladbach: FCB-Sieg bei Müllers letztem Heimspiel

Knapp eine Woche nach dem vorzeitigen Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft bezwangen die Münchner vor 75.000 Zuschauern in eigener Arena Borussia Mönchengladbach mit 2:0 (1:0). Thomas Müller stand bei seinem letzten Bundesliga-Heimspiel für die Münchner in der Startelf. Bei seiner Auswechslung in der 84. Minute warf er Kusshände ins Publikum.