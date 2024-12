Nach Pleite in Mainz: Alarmstimmung beim FC Bayern

Für den Jahreskehraus gegen RB Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr) steigt der Druck. "Alle Spieler müssen verinnerlichen, dass wir das letzte Spiel am Freitag unbedingt gewinnen müssen", mahnte Kimmich und merkte mit Blick auf weitere Nackenschläge in Champions League und DFB-Pokal Pokal an. "Wir sehen schon, dass wir jetzt vier Niederlagen haben."