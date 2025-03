Neuer-Ersatz: Große Tage für Bayerns junger Torhüter Urbig

Jonas Urbig feierte sein Bayern-Debüt als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer in der Champions League.

Auf den geradezu väterlichen Schutz seines Trainers Vincent Kompany kann sich Jonas Urbig verlassen. Plötzlich und unerwartet steht der deutsche U21-Nationaltorwart beim FC Bayern München im Scheinwerferlicht - und das mitten in der großen Duell-Woche des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit Bayer Leverkusen

Kompany: Keine Unruhe wegen Torhüterwechsel

"Wenn wir einen Spieler holen, müssen wir ihm auch Vertrauen geben", sagte Kompany. Er werde "keinen Druck" auf den Jungen ausüben. "Es war gut für ihn, mal in der Champions League reinzukommen", so der Trainer:

In den nächsten Spielen haben wir das Vertrauen, dass er es so machen wird wie im Training. Und wenn nicht, auch kein Stress.

Der FC Bayern hat das erste Duell gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Die Münchner setzten sich in einer hitzigen und von Unterbrechungen geprägten Partie klar mit 3:0 durch.

Manuel Neuer raus, Urbig rein - das verleiht dem Bundesliga -Heimspiel des Tabellenführers aus München an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Bochum das gewisse Etwas. "Ich weiß, es ist jetzt eine Situation, wo es Spaß macht, das Thema drei, vier Tage aufzubauen. Aber von unserer Seite sind wir ganz ruhig", sagte Kompany.

Kompany: "Da musst du durch, das gehört dazu"

Nach Urbigs Feuertaufe im Bayern-Tor beim 3:0 gegen Bayer Leverkusen im Champions-League-Achtelfinale, als der 21-Jährige den an der Wade verletzten Neuer in der letzten halben Stunde ersetzte, baut Kompany ohne Bedenken auf das Ausnahmetalent. Ende Januar war Urbig für sieben Millionen Euro vom 1. Köln gekommen. Beim Zweitligisten saß er als Nummer zwei auf der Bank.

Dem hochtalentierten Urbig fehlt es nicht an Selbstbewusstsein und Ehrgeiz. Er ist nach München gekommen, um irgendwann Deutschlands Rekordtorwart Neuer als Nummer eins zu beerben.

Urbig soll die Bayern-Zukunft sein. Jetzt muss er aber schon in der Gegenwart zeigen, ob er das Zeug zum Neuer-Nachfolger hat. An so einer Aufgabe kann ein junger Spieler auch zerbrechen. Kompany erwartet deswegen Hilfestellung von Urbigs Vorderleuten: "Der Druck liegt immer auf den erfahrenen Spielern." Mit der Rückkehr Neuers rechnet er erst Ende März nach der Länderspielpause.