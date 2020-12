Hertha BSC hat zum Auftakt des 10. Bundesligaspieltages das Stadtderby gegen Union Berlin mit 3:1 (0:1) gewonnen. Union war durch Taiwo Awoniyi früh in Führung gegangen (20.). In der 24. Minute sah dann allerdings Robert Andrich nach Foulspiel die Rote Karte, die Gäste gerieten früh in Unterzahl. Der Hertha fand gegen dezimierte Eiserne lange Zeit kein Mittel. Mit seinem Treffer in der 51. Minute brach Peter Pekarik den Bann. Der eingewechselte Krzysztof Piatek erhöhte mit einem Doppelpack (74./77.) und besiegelte den dritten Saisonsieg und ersten Heimsieg für die Hertha. Für Union war es die erste Niederlage nach zuvor acht unbesiegten Spielen.