Bundesligist Bochum: Neuer Schwung in schweren Zeiten

Die Zwischenbilanz in Bochum "ist nicht gerade so, dass wir in Euphorie verfallen", Platz 18 sei eben die Realität. Womöglich erhält Bochum noch zwei Punkte am Grünen Tisch aus dem abgebrochenen Spiel bei Union Berlin im Dezember. Wobei Hecking sagt: "Ich sollte nicht damit rechnen. Ich muss im Hier und Jetzt arbeiten und nicht in einer Wunschwelt." Das große Ziel aber bleibe "ganz klar" der Klassenerhalt.