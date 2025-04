Seoane tauscht bei Mönchengladbach auf fünf Positionen

Nach dem sehr starken Auftreten gegen den FC Barcelona in der Champions League unter der Woche, setzte BVB-Trainer Niko Kovac auf die gleiche Startelf. Allerdings kehrten Kapitän Emre Can und Shootingstar Chukwuemeka zurück auf die Dortmunder Bank.

Wichtige Partie für beide Vereine

Itakura dribbelt Mönchengladbach zur Führung

In der Folge übernahm der BVB mehr und mehr die Kontrolle - und fing sich genau in diese Phase hinein das erste Gegentor. Verteidiger Ko Itakura setzte am Mittelkreis zum Dribbling an, wurde von den Schwarz-Gelben nur unzureichend gestört.