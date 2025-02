Kovac fordert Leidenschaft - Can bleibt BVB-Kapitän

Can bleibt Dortmunds Kapitän : Kovac fordert vom BVB Hingabe und Leidenschaft

04.02.2025 | 17:26 |

Auf eines hat sich Dortmunds neuer Trainer Niko Kovac schon festgelegt: Mit Emre Can als alter und neuer Kapitän will der BVB die Aufholjagd in der Bundesliga starten.