Bundesliga: BVB kassiert gegen Augsburg nächste Pleite

Ratlose Borussen gegen Augsburg: Emre Can, Ramy Bensebaini und Nico Schlotterbeck.

Enttäuschung statt Aufbruchstimmung: Borussia Dortmund hat die Generalprobe für das richtungweisende Achtelfinale der Champions League verpatzt und seine Fans mit einer schwachen Leistung in der Bundesliga erzürnt.

Pfiffe der BVB-Fans schon zur Pause

45 Minuten stark, 45 Minuten schwach: Der BVB hat gegen OSC Lille nur in der ersten Hälfte überzeugt. Nach der Pause ließen die Borussen jegliche Durchschlagskraft vermissen.

Dortmund wirkte verunsichert und fahrig, Dynamik und Zug zum Tor fehlten nahezu komplett. Das kurze Zwischenhoch in der Liga mit Siegen gegen Union Berlin und in St. Pauli unter Trainer Niko Kovac scheint bereits wieder verpufft. In der Tabelle liegt der BVB nun punktgleich mit dem FCA auf dem desolaten zehnten Platz.