Bayern gegen Dortmund: Was Kimmich "am Allermeisten ärgert"

Kimmich: "Nicht effizient und zu anfällig"

Wir sind vor allem in diesem Jahr hinten zu anfällig, was eben die Anzahl der Gegentore angeht.

"In den letzten Wochen haben wir schon viel liegengelassen, also gerade gegen Bochum (2:3), Union (1:1), heute wieder. In allen Spielen waren wir besser, in allen Spielen haben wir es nicht geschafft, zu gewinnen", sagte Kimmich.