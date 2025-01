Kovac wird neuer Trainer von Borussia Dortmund

U19-Trainer Mike Tullberg betreute die Mannschaft beim 2:2 gegen Werder Bremen in der Bundesliga . Tullberg soll auch am kommenden Samstag gegen den 1. FC Heidenheim noch auf der Bank sitzen, wie Ricken sagte. "Dann geht's am Sonntag mit Niko weiter", so der BVB-Geschäftsführer im ZDF.