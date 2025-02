Bundesliga: Stuttgart vermiest Dortmund das Kovac-Debüt

Kovac tauscht einmal

In seinem ersten Pflichtspiel als neuer Trainer von Borussia Dortmund veränderte Niko Kovac die Startelf der Schwarz-Gelben im Vergleich zum Spiel gegen Heidenheim nur auf einer Position. Karim Adeyemi stand für Duranville in der Anfangsformation. Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß tauschte verglichen mit dem Pokalspiel gegen Augsburg zweimal: Leweling und Millot ersetzten Demirovic und Bruun Larsen.

Seit Sonntag ist Niko Kovač der neue Trainer beim BVB. Gestern wurde der Kroate offiziell vorgestellt - und wird gegen Stuttgart am Wochenende erstmals auf der Bank Platz nehmen.

Zaghafte Anfangsphase

Die Anfangsphase des Spiels gestaltete sich unspektakulär. Dortmund kontrollierte die Partie, ohne den nötigen Zug zum Tor. Die erste gute Gelegenheit hatte nach knapp zwölf gespielten Minuten BVB-Verteidiger Bensebaini. Eine kurz ausgeführte Ecke konnten die Gäste aus Stuttgart nicht gut klären, der Algerier nahm aus knapp elf Metern maß, schlenzte den Ball aber knapp am linken Winkel vorbei.

Die Gastgeber waren auch in der Folge bemüht, fanden gegen passive Stuttgarter jedoch selten eine Lücke. Mitte der ersten Halbzeit setzte Jamie Gittens zum Solo an, seinen scharfern Abschluss aus knapp 20 Metern parierte Nübel reaktionsschnell zur Ecke.

Unglücksrabe Waldemar Anton

Stuttgart wurde in einer ereignisarmen ersten Hälfte nur einmal wirklich gefährlich - dank freundlicher Mithilfe des BVB. Ein Rückpass von Waldemar Anton in Richtung Gregor Kobel geriet viel zu kurz, sodass Deniz Undav plötzlich allein vor dem Kasten des BVB auftauchte. Doch der deutsche Nationalstürmer war nicht entschlossen genug, Dortmunds Kapitän Emre Can eilte zurück und trennte Undav im letzten Moment vom Ball (37.).