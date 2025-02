Bundesliga: Punkteteilung zwischen Frankfurt und Gladbach

Gladbachs Robin Hack (r.) und Frankfurts Rasmus Kristensen kämpfen um den Ball. Quelle: Federico Gambarini/ dpa

Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt haben sich im Topspiel der Bundesliga mit 1:1 (1:1) getrennt. Nachdem die Gastgeber durch Nationalstürmer Tim Kleindienst in Führung gingen, glichen die Gäste aus Hessen fünf Minuten später durch Hugo Ekitiké aus. Für Frankfurt ist es bereits das dritte Unentschieden in der Bundesliga in Folge.

Werden auch Wahi und Batshuayi einschlagen? Die beiden werden "ihre Zeit kriegen", sagt Sportvorstand Krösche. Eine Prognose für die Spiele gegen Bayer und Bayern wagt er nicht. 08.02.2025 | 3:37 min

Neuzugang Batshuayi darf starten

Im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Stuttgart am vergangenen Spieltag musste Gladbachs Trainer Seoane zweifach tauschen. Für die erkrankten Sander und Elvedi kamen Friedrich und Neuhaus neu in die Anfangsformation. Frankfurts Trainer Dino Toppmöller wechselte in seiner Startelf dreimal: Koch, Höjlund und Collins wichen für Kristensen, Larsson und Neuzugang Michy Batshuayi.

Torjäger Marmoush, kluge Transfers und die richtigen Schlüsse aus der letzten Saison: Es gibt viele Gründe für Frankfurts starken Saisonstart. Wohin kann das die Eintracht führen? 17.10.2024 | 14:20 min

Frankfurts schwungvoller Beginn

Frankfurt begann schwungvoller als die Gastgeber aus Mönchengladbach und hatte auch den ersten Abschluss. Nach Götzes scharfer Hereingabe von der linken Seite landete der Ball über Umwege vor den Füßen von Skhiri. Der Tunesier schloss aus der zweiten Reihe ab, rutschte aber weg, sodass der Ball knapp einen Meter über den Kasten von Moritz Nicolas segelte (6.).

Beide Mannschaften beackerten sich intensiv, ohne jedoch zu zwingenden Gelegenheiten zu kommen. Auch Gladbachs erster nennenswerter Abschluss war ein Distanzschuss - Florian Neuhaus verfehlte mit seinem Versuch aus 20 Metern das Frankfurter Gehäuse jedoch deutlich (20.).

Zwei Tore binnen fünf Minuten

Das Spiel nahm von dort an Fahrt auf. Erneut stand Florian Neuhaus im Mittelpunkt - diesmal jedoch als Vorbereiter. Seine Flanke aus dem linken Halbfeld landete punktgenau auf dem Kopf von Tim Kleindienst. Der Toptorjäger der "Fohlen" nickte aus kurzer Distanz zur Führung ein.

Spitzenreiter Eintracht Frankfurt hat im Bundesliga-Topspiel einen knappen Sieg gegen Bayer Leverkusen eingefahren. Frankfurt gewann nach turbulenten 90 Minuten mit 3:2. 31.01.2025 | 5:58 min

Die SGE, die in den Minuten vor dem Rückstand etwas eingeschlafen war, wachte nun wieder auf und hatte prompt die Antwort parat. Zunächst lenkte Moritz Nicolas einen Schlenzer von Hugo Larsson noch meisterlich an die Latte, war gegen den Nachschuss von Hugo Ekitiké aber machtlos - der Ausgleich nur fünf Minuten nach der Gladbacher Führung.

Der Treffer verlieh den Gästen aus Hessen mehr Selbstvertrauen. In der 37. Minute erwischte Torschütze Ekitiké eine Hereingabe von Ansgar Knauff noch mit der Fußspitze. Der Ball klatschte an den linken Pfosten, Neuzugang Batshuayi verpasste den Abpraller nur knapp.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga. Zudem Zusammenfassungen ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga.

Zäher Beginn der zweiten Halbzeit

Das Tempo der ersten Halbzeit konnten beide Mannschaften zunächst nicht mit in den zweiten Abschnitt nehmen. Frankfurt kontrollierte das Spiel, scheiterte jedoch häufig am letzten Pass. Gladbach stand in der Phase defensiv gut, es fehlte aber die Dynamik in der Offensive. Waren Möglichkeiten zum Umschalten da, fehlte es den "Fohlen" häufig an Anspielstationen.

Nach etwas mehr als einer gespielten Stunde kam Gladbachs Neuhaus zum ersten nennenswerten Abschluss der zweiten Halbzeit. Wie schon in Hälfte eins versuchte es der 27-Jährige per Distanzschuss - erneut segelte der Ball deutlich am Tor vorbei.

SGE wird besser

Frankfurt wachte nun auf, erhöhte vor allem den Druck beim Pressing und kam wieder gefährlicher vor das Tor der Gastgeber. Can Uzun, der für Batshuayi gekommen war, scheiterte aus knapp 14 Metern mit einem Flachschuss am glänzend reagierenden Nicolas (67.).

Europa League : Frankfurt trotz Niederlage im Achtelfinale Eintracht Frankfurt hat das letzte Spiel in der Gruppenphase der Europa League verloren. Gegner Rom war von Beginn an das bessere Team. von Sebastian Ungermanns

Mönchengladbach agierte weiter zu passiv, die SGE fand nun Gefallen am Fußball spielen. Nach einer schönen Passstaffette legte Mario Götze den Ball im Gladbacher 16er quer auf Hugo Ekitiké. Der Abschluss des Franzosen wurde auf Höhe des Elfmeterpunktes von Joe Scally geblockt (71.).

Die Hausherren gingen daraufhin wieder intensiver in die Zweikämpfe, konnten so die Angriffsbemühungen der Hessen besser ausbremsen - und hatten kurz vor Schluss sogar noch die Möglichkeit auf den Siegtreffer. Ngoumou kam aus halblinker Position im Strafraum der Frankfurter zum Abschluss. Sein Schlenzer war allerdings zu zentral und daher kein Problem für Kevin Trapp (87.).