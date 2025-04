Mönchengladbach: Warum die Borussia wieder oben mitspielt

In der vergangenen Saison fast abgestiegen, klopft Borussia Mönchengladbach an die Tür zur Champions League. Das Vertrauen in den Trainer und ein Top-Transfer machen es möglich.

Im medialen Schatten des Hypes um Mainz 05, der absoluten Überraschungsmannschaft dieser Bundesliga-Saison , hat sich auf leisen Sohlen auch Alt-Meister Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga-Tabelle nach oben geschlichen. Wie die Mainzer in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entgangen sind, erleben die Gladbacher im Borussia-Park gerade das Comeback alter Fohlenherrlichkeit.

Wir haben es hingekriegt, unsere Fans, unser Stadion wieder zu gewinnen. „ Rainer Bonhof, Präsident Borussia Mönchengladbach

Schleichender Niedergang nach Eberl-Abschied

"Man spürt hier im Stadion wieder eine tolle Euphorie - was wir in den letzten Jahren nicht so hatten", beschreibt Ex-Profi und Klub-Ikone Patrick Herrmann die Veränderung in der Sendung Bolzplatz

Tatsächlich waren die letzten Jahre geprägt von einem schleichenden Abwärtstrend - von der Qualifikation für die Champions-League in der Saison 2019/2020 bis zum Fast-Abstieg in der vergangenen Spielzeit. Seit dem Abschied des erfolgreichen Sportvorstands Max Eberl mitten in der Saison 2021/22 ging es in der Tabelle stetig bergab.

Vertrauen in Virkus und Seoane

Trotzdem hielt das Präsidium an Eberls auf diesem Posten unerfahrenen Nachfolger Roland Virkus fest und gab ihm Zeit, die ins Wanken geratenen Strukturen neu aufzubauen. Virkus trennte sich vorzeitig von den Trainern Adi Hütter und Daniel Farke, hielt an Farke-Nachfolger Gerardo Seoane aber trotz einer noch schlechterer Bilanz fest.

Seoane rechtfertigte das Vertrauen und zog in dieser Spielzeit die richtigen Konsequenzen. So verpasste er der Mannschaft endlich ein festes Spielsystem, das er vorher häufig gewechselt hatte. "Man kann natürlich sagen, dass wir stabiler geworden sind", sagt Patrick Herrmann, der nach seinem Karriere-Ende in die Sponsoring-Abteilung des Klubs wechselte.

Kleindienst als Transfer ein Volltreffer

Vor allem aber erzielte das Duo Virkus/Seoane mit Tim Kleindienst, Kevin Stöger und Philipp Sander Treffer auf dem Transfermarkt. "Ein Name sticht dabei besonders heraus: Tim Kleindienst, in Gladbach zum Nationalspieler geworden", sagt Bolzplatz-Moderatorin Lili Engels. Und das liegt nicht nur an seinen bislang 15 Toren und sechs Vorlagen.

Tim Kleindienst ist, was den Impact angeht, einer der wichtigsten Transfers in Gladbach seit Stefan Effenberg. „ Karsten Kellermann, Gladbach-Reporter bei der "Rheinischen Post"

"Dass ein Spieler vom ersten Moment an einen so großen Einfluss auf die Kabine und auch auf das Spiel hat, das ist schon sehr beachtlich", ergänzt Karsten Kellermann, Mönchengladbach-Reporter bei der "Rheinischen Post", im Bolzplatz.

Neue Hierarchie und alte Fohlen-Philosophie

Kleindienst konnte bei seinem schnellen Aufstieg zur Führungsfigur den Freiraum nutzen, der durch den gleichzeitigen Abgang der jahrelangen Führungsspieler Christoph Kramer, Patrick Herrmann und Tony Jantschke entstanden war. "Alles Spieler, die in der Kabine noch eine Riesen-Nummer waren, aber gar nicht mehr so die große Rolle gespielt haben", erklärt Kellermann.

Die augenblickliche Erfolgswelle hat die Gladbacher bis auf zwei Punkte an die Champions-League-Plätze gespült. Noch wichtiger für die Zukunftsaussichten und die Identifikation der Fans ist aber die Rückkehr zur alten Fohlen-Philosophie. Gladbach war immer bekannt dafür, auf junge Talente zu setzen. Dafür stehen im aktuellen Kader unter anderem Rocco Reitz und Torwart Thiago Pereira Cardoso.

Borussia bald wieder international?

"Das ist genau der Tenor, den wir auch in der Zukunft verfolgen wollen: unseren Jungs eine Chance geben", sagt Bonhof. Für die Entwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spieler würde der Einzug in einen europäischen Wettbewerb nach Ansicht von Patrick Herrmann dabei nicht nur in Bezug auf die Spielpraxis einen wichtigen Schritt bedeuten.

"Wir haben viele im Kader, die kennen es noch nicht, zweimal in der Woche zu spielen, zu reisen, Borussia-Anhänger mitzuziehen, egal, wohin in Europa", schwärmt Herrmann. "Das sind ganz besondere Nächte, die man sein Leben lang nicht vergisst."