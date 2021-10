67.000 Zuschauer in Dortmund, 45.000 in Mönchengladbach und 40.000 in Frankfurt: Die Fußball-Bundesliga wird sich am kommenden Wochenende fast so anfühlen wie in Vor-Corona-Zeiten - auch wenn für den Einlass Regeln gelten. Virologe Ulf Dittmer sagt im ZDF-Interview, ihm gehe das etwas zu schnell.