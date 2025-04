Der BVB-Geschäftsführer erklärt, warum für ihn eine Zukunft mit Trainer Nico Kovac außer Frage steht und zieht eine gemischte Bilanz der aktuellen Saison. Zudem kündigt Watzke an, seine operative Verantwortung beim Verein im Herbst abzugeben – nach über 20 Jahren an der Spitze des Klubs.

Mit einem wilden 3:2-Sieg bei Hoffenheim feiert Borussia Dortmund den Sprung auf den Europa-Pokal-Platz sechs in der Tabelle. Doch ausgerechnet der Siegtreffer entfacht Proteste.

Über die Zukunft von BVB-Trainer Kovac …

"Ich habe die sportliche Entscheidung abgeben. Aber es würde mich sehr wundern, wenn wir nicht mit Nico Kovac in die neue Saison gehen würden."

"Was er die letzten Monate bei uns geleitet hat, ist außergewöhnlich und wir müssten ja völlig bescheuert sein, wenn wir über irgendwas anders nachdenken würden. Es geht mit ihm weiter.“

Über die aktuelle Saison …

"Wenn du zwischendurch auf Platz 11 stehst, kann es am Ende, selbst wenn du Vierter wirst, trotzdem keine gute Saison gewesen sein. International war es eine gute Saison: Da haben wir wieder viele Punkte für den deutschen Fußball gesammelt. Leider gab es einige, die das nicht so gut hinbekommen haben. Die Bayern, wir, Eintracht Frankfurt und Leverkusen haben ihren Soll erfüllt. Am Ende hat selbst Barcelona noch das Zittern bekommen."