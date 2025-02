"Skandalspiel von Köpenick": DFB-Bundesgericht entscheidet

Mit Fußball hatte das nichts zu tun, was am 14. Dezember 2024 passierte: Nachspielzeit, 92. Minute, Union Berlin gegen VfL Bochum . Es steht 1:1, als aus dem Fanblock der Köpenicker ein Feuerzeug in den Bochumer Strafraum fliegt. Das trifft nach den Fernsehbildern den Bochumer Keeper Patrick Drewes am Kopf, der zu Boden geht. Drewes kann nicht weiterspielen, wird ausgewechselt, musste nach eigenen Angaben mit Schwindel und Übelkeit ins Krankenhaus.