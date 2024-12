Eintracht Frankfurt im Höhenflug: Götze, der Bessermacher

Jeder Dreier helfe, so die These von Trainer Dino Toppmöller, "die Müdigkeit abzuschütteln". Schon am Wochenende ging es per Bus weiter auf die Schwäbische Ostalb. Dort steht am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga die Partie beim 1. FC Heidenheim (Sonntag 17.30 Uhr) an. An der Brenz sei es für keine Mannschaft "leicht gewesen", warnte Toppmöller. Doch die Brust seiner Spieler könnte breiter kaum sein.