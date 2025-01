Wechsel perfekt: Omar Marmoush geht zu Manchester City

Marmoush erzielte in dieser Saison in 17 Bundesligaspielen 15 Tore (zehn Assists) und weckte damit Begehrlichkeiten. Der Stürmer wurde zur Lebensversicherung der Eintracht, erst vor der Saison hatte der Publikumsliebling seinen Vertrag bis 2027 verlängert, 2023 hatte der VfL Wolfsburg ihn ablösefrei an die SGE abgegeben. In der Liga marschierte Frankfurt dank dem Ägypter in dieser Saison bis auf Platz drei vor.