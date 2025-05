Kampf um Königsklasse: Eintracht zwischen Frust und Trotz

"Ganz normal unser Fußballspiel", antwortete Sportvorstand Markus Krösche auf die Frage, was die Eintracht in Freiburg am kommenden Samstag benötige. Der 44-Jährige wirkte nach dem enttäuschenden und über weite Phasen uninspirierten 2:2 zu Hause gegen den FC St. Pauli am vorletzten Spieltag angefasst und angestachelt.