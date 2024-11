Frankfurt gegen Bremen: Götze lässt Eintracht jubeln

Mario Götze hat Eintracht Frankfurt in seinem 100. Pflichtspiel für die Hessen auf den zweiten Platz in der Fußball-Bundesliga geschossen. Der Weltmeister von 2014 erzielte beim 1:0 (1:0) gegen Werder Bremen in der 45. Minute den Siegtreffer und sorgte dafür, dass die Eintracht nun erster Verfolger des FC Bayern München ist. Der Rückstand auf den deutschen Rekordmeister beträgt sechs Punkte.

Fünfter Sieg in Folge für Frankfurt

Auf dem Platz versuchte die Eintracht vor 58.000 Zuschauern zunächst, den Schwung aus den vergangenen vier Pflichtspielen mitzunehmen. Die SGE übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und wirkte auch zielstrebiger. Überflieger Omar Marmoush , der an den ersten zehn Spieltagen elf Treffer erzielte, schoss aus der Distanz über das Werder-Tor (4.). Ansonsten blieb der Ägypter dieses Mal aber weitestgehend blass.

Bremen fehlt es an Präzision beim finalen Pass

Kurze Zeit später konnte Bremens Keeper Michael Zetterer einen Pass von Götze im Strafraum gerade noch mit dem Fuß abwehren (6.). In einer ausgeglichenen Partie hielt Werder gut dagegen und kam selbst offensiv immer wieder zu gefährlichen Aktionen. Es fehlte den Gästen aber zumeist an der Präzision beim finalen Pass. Die beste Bremer Möglichkeit in der ersten Hälfte hatte Marco Grüll, der per Volleyabnahme das Ziel verfehlte (39.).