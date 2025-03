Bundesliga: Getümmel um die Europa-Pokal-Plätze

Während die Bundesliga vor dem Endspurt im Titel- und Abstiegsrennen übersichtlich ist, kämpfen in der Mitte viele Teams um die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb.

Die Eintracht will in die Champions League, Bochum auf den Relegationsplatz: Die Fußball-Bundesliga geht am Wochenende in die entscheidende Saisonphase. Quelle: ddp

Nochmal Luftholen für den Endspurt, die Kräfte neu justieren: Das bedeutete die vergangene Länderspielphase für die meisten Bundesligisten. Die Topklubs mit vielen Nationalspielern profitierten naturgemäß weniger von der Pause.

Dabei überraschte Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany mit der Maßnahme, den nicht für ihre Nationalteams nominierten Profis eine achttägige Pause zu gewähren.

Leverkusen eröffnet den Endspurt gegen Bochum

Ab jetzt geht es für alle nonstop im Wochenrhythmus bis zum Bundesliga-Finale am 17. Mai. Die Crunch-Time, wie man die entscheidende Phase nennt, beginnt am Freitagabend mit dem Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen den VfL Bochum. Einem Spiel also, das für viele wohl als Selbstläufer galt, bevor der Aufsteiger vor zwei Wochen völlig überraschend bei Bayern München siegte

Da Leverkusen zeitgleich gegen Werder Bremen unterlag, blieb Bayerns komfortabler Acht-Punkte-Vorsprung zunächst erhalten. Der schrumpfte dann aber durch das 1:1 bei Union Berlin wieder auf sechs Punkte zusammen. Der Restspielplan hält für die Bayern noch einige Stolperfallen bereit, vor allem gegen Borussia Dortmund (28. Spieltag) und RB Leipzig (32. Spieltag). Ein besonderes Augenmerk liegt darauf, wie Nachwuchstorwart Jonas Urbig weiter mit seiner Rolle als Vertreter des verletzten Manuel Neuer klarkommt.

Der FC Bayern tat sich bei Union Berlin schwer, ging in der Schlussphase aber trotzdem in Führung. Ein Fehler von Torwart Jonas Urbig ermöglichte Hollerbach das 1:1. 17.03.2025 | 8:20 min

Alonso lässt Zukunft in Leverkusen offen

Um noch eine Chance zu haben, darf sich Leverkusen, dessen Restprogramm nur unwesentlich leichter ist, keinen Ausrutscher mehr erlauben. Entgegen der Erwartungen in einigen Medienberichten gab Trainer Xabi Alonso noch nicht bekannt, ob er über das Saisonende hinaus bleibt. Dafür muss die Werkself nicht so lange wie befürchtet auf den verletzten Florian Wirtz verzichten. "Wenn er ein bisschen früher spielen kann, nehmen wir dieses Risiko", sagte Alonso, ohne einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. In Richtung der Bayern sagte der Spanier: "Wir wollen so viel Druck wie möglich machen."

Erst 0:2, dann 1:3 und am Ende 4:3: Bayer Leverkusen zeigte beim VfB Stuttgart seine Comeback-Qualitäten aus der Vorsaison und krönte eine furiose Aufholjagd mit einem Auswärtssieg. 17.03.2025 | 9:37 min

Konstante Mainzer, launische Frankfurter

Hinter dem Führungsduo zeichnet sich ein Fünfkampf um die verbleibenden beiden Champions League-Plätze ab. Das seit sechs Spielen ungeschlagene Überraschungsteam von Mainz 05 zeigt vor dem Spiel bei Borussia Dortmund keine Anzeichen von Schwäche. Die Mannschaft gewann die letzten beiden Auswärtsspiele bei RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach.

Etwas launischer zeigte sich zuletzt Eintracht Frankfurt und holte aus den letzten vier Spielen nur drei Punkte. Um den Angriff der Verfolger aus Leipzig, Freiburg und Mönchengladbach auf die Champions League-Plätze abzuwehren, braucht die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller dringend mehr Konstanz.

Vom Abstiegskandidaten zum Champions-League-Anwärter. Wir schauen genau hin und zeigen, wie Mainz 05 das geschafft hat. Dabei fällt immer wieder der Name Bo Henriksen. 27.03.2025 | 14:35 min

Dortmund kann Saison nur noch in der Champions League retten

Für die diesjährigen Champions League-Teilnehmer VfB Stuttgart und Borussia Dortmund geht es dagegen wohl nur noch um die Teilnahme am UEFA-Cup. Der BVB könnte seine Saison immerhin noch retten, wenn er in der Champions League das Finale in München erreicht.

Die Stuttgarter können sich daran aufrichten, nach einer sensationell starken Vor-Saison nicht komplett abgestürzt zu sein, wie es manchen Vorgängern passiert ist. Mit Nick Woltemade, der in der U21 zuletzt gegen Spanien einen Dreierpack erzielte, hat Trainer Sebastian Hoeneß, der seinen Vertrag ebenfalls verlängerte , nach Deniz Undav erneut einen spannenden Stürmer hervorgebracht.

Falls Trainer Xabi Alonso geht: Könnte Bayer Leverkusen auch ohne ihn mit dem FC Bayern mithalten? Wie abhängig ist Leverkusen von seinem Star-Coach wirklich? 20.02.2025 | 12:33 min

Abstiegsplätze: Kampf um Relegationsplatz

Bochums Trainer Dieter Hecking nimmt eine besondere Erfahrung mit in den Endspurt im Abstiegskampf: Beim Abschiedsspiel von Diego, dem Ex-Star von Werder Bremen, betreute er am vergangenen Samstag im Weserstadion Diegos Weltauswahl um die brasilianischen Stars Cafu und Julio Cäsar.

Für die Bochumer wird es trotzdem wie für den 1. FC Heidenheim und Holstein Kiel wohl nur noch um das Erreichen des Relegationsplatzes gehen. Union Berlin, der FC St. Pauli und die TSG Hoffenheim haben sich allerdings noch nicht so weit abgesetzt, dass sie mit einer Schwächeperiode nicht noch unten reinrutschen können.