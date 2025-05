Spannung in den Stadien: Das kann am Wochenende passieren

Zweitligist 1. FC Köln kann nach dem 2:1-Sieg in Nürnberg am Freitagabend schon am Samstag direkt aufsteigen: Wenn sowohl der Tabellendritte SV Elversberg gegen Eintracht Braunschweig als auch der Vierte SC Paderborn gegen den 1. FC Magdeburg nicht gewinnen. In dieser Konstellation reicht darüber hinaus dem Hamburger SV bereits ein Remis gegen Ulm, um nach sieben Jahren Zweitklassigkeit in die Bundesliga zurückzukehren. Mit einem Sieg steht der Aufstieg in jedem Fall fest.