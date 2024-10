Jürgen Klopp: Mainz-Fan protestieren gegen Red-Bull-Wechsel

Die Mainzer Fans zeigen Ihren Unmut über das vor Kurzem bekannt gegebene Engagement von Jürgen Klopp bei RB Leipzig als Head of Football mit Bannern.

"Alles was wir Dich haben werden lassen, hast Du vergessen?", stand in weißer Schrift auf einem roten Banner in der Mainzer Fan-Kurve. Auf anderen Plakaten war zu lesen: "Bist Du bekloppt?" sowie "Klopp: Ich mag Menschen, bis sie mich enttäuschen."