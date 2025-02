125 Jahre FC Bayern: Das Mia san mia wackelt

Elf junge Männer, angeführt vom ersten Präsidenten Franz John, einem Berliner, gründeten am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela den FC Bayern München. Es war eine Abspaltung vom Männer-Turn-Verein (MTV), in dem der Fußball als neumodischer, englischer Sport belächelt wurde. Aus Platzproblemen und wirtschaftlichen Erwägungen schlossen sich die Bayern 1906 dem Münchener Sport-Club an, behielten aber ihre Selbständigkeit. Einzige Bedingung war das Tragen der MSC-Trikots mit roter Hose und weißem Hemd - diese Farben blieben dem FC Bayern bis heute.