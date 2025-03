Verletzungspech für FC Bayern: Davies erleidet Kreuzbandriss

Dem Belgier stehen damit in der Abwehr von acht etatmäßigen Profis nur noch sechs zur Verfügung. In der Bundesliga empfängt der Spitzenreiter nach der Länderspielpause am Samstag den FC St. Pauli, in der Champions League geht es am 8. und 16. April gegen Inter Mailand um den Einzug ins Halbfinale.