Bundesliga - FC Bayern: Ito bricht sich wieder den Mittelfuß

Außer Hiroki Ito und Alphonso Davies (Kreuzbandriss) werden den Bayern in den entscheidenden Wochen der Saison auch Kapitän Neuer und Verteidiger Upamecano mehr oder weniger lange fehlen. Neuer soll nach seinem Muskelfaserriss in der Wade im Idealfall schon im Viertelfinal-Duell in der Champions League am 8. und 16. April gegen Inter Mailand wieder dabei sein.



Bei Upamecano äußerte Freund die Hoffnung, dass der Franzose nach einem Eingriff wegen freier Gelenkkörper im Knie in der Schlussphase der Saison noch mitwirken kann. Außerdem fällt weiterhin auch Aleksandar Pavlovic (Pfeiffersches Drüsenfieber) aus.