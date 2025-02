FC Bayern ziehen offenbar Vertragsangebot für Kimmich zurück

Der FC Bayern hat einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge seine Vertragsofferte an Joshua Kimmich zurückgezogen. Damit reagierten die Münchner nach monatelangen Gesprächen angeblich auf das anhaltende Zögern des 30 Jahre alten Nationalmannschaftskapitäns, wie die Zeitung meldete.

Keine offizielle Stellungnahme von Verein und Spieler

Dem Defensivspieler sei zu Wochenbeginn mitgeteilt worden, dass ein Angebot zur Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags nicht mehr gültig sei. Die "Abendzeitung" hatte zuvor berichtet, die Bayern wollten ihr Angebot nicht mehr erhöhen. Offizielle Stellungnahmen zu den Berichten gibt es weder von den Bayern noch von Kimmich selbst.

Bayern will offenbar Grundsatzentscheidung von Kimmich

Laut "Bild" verlangen die Münchner von Kimmich eine Grundsatzentscheidung, ob er bleiben wolle oder nicht. Eine Trennung im Sommer sei durch die neue Entwicklung aber nicht fix: Vielmehr blieben der Verein und sein derzeit angeschlagener Leistungsträger weiter in Gesprächen.

