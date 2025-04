Thomas Müllers Abschied wird eine Zäsur für den FC Bayern

Thomas Müller und der FC Bayern München beenden im Sommer ihre gemeinsame Erfolgsgeschichte. Der 35-Jährige gab bekannt, dass sein auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert werde. 05.04.2025 | 0:12 min

Es gibt nicht die eine typische Szene für Thomas Müller , es gibt tausende. Besonders legendär ist wohl jene, in der Müller nach dem Gewinn des WM-Titels 2014 von einer Reporterin auf Englisch gefragt wird, was es ihm bedeute, der erfolgreichste Stürmer des Turniers zu sein, was gar nicht stimmte. Müller antwortete in breitestem Oberbayerisch:

Des interessiert mi oiss net, der Scheißdreck! Weltmeister samma, den Pott hamma. „ Thomas Müller nach dem WM-Finale 2014

Müller schrie die Reporterin regelrecht an. Aber er tat dies mit seinem Lausbubenlächeln, sodass sie den Scherz erkannte, obwohl sie kein Wort verstand.

Müllers Abschied nach 25 Jahren

An der Klub-WM in den USA soll Müller noch teilnehmen, danach ist Schluss, nach 25 Jahren als Spieler des FC Bayern . Ob Müller ganz aufhört oder seine Karriere anderswo fortsetzt, ist offen.

Müller mit Humor und unorthodoxem Spielwitz

Fest steht: Das Ende der Ära Müller wird eine Zäsur, für den FC Bayern und gesamten deutschen Fußball. Denn Müller ist eine einzigartige Figur, sogar im Weltfußball. Sein Humor, sein Intellekt, sein unorthodoxer Spielwitz werden fehlen, wenngleich es Letzteren seit einiger Zeit wegen Müllers Kurzeinsätzen nur noch selten zu bestaunen gab.

Der FC Bayern verliert seinen Rekordspieler, der als Elfjähriger aus Pähl am Ammersee in den Verein kam, im August 2008 sein erstes seiner bisher 743 Pflichtspiele als Profi erlebte und mittlerweile bei 33 Titeln steht.

Kroos einen Titel vor Müller

Die Champions-League-Titel von 2013 und 2020 stechen hervor, auch ein Dutzend Meistertitel zählen zu seiner Sammlung. Kommt noch einer hinzu, wird Müller zusammen mit Toni Kroos der erfolgreichste deutsche Fußballer der Geschichte sein. Vor allem aber verliert der FC Bayern seinen größten Sympathieträger, sein Gesicht, seine Identifikationsfigur, sogar einen wichtigen Teil der gesamten Klubidentität.

Müller wirkte stets bodenständig und begegnete den Fans zumindest scheinbar auf Augenhöhe. Auch seine Spielweise war der Basis stilistisch gefühlt nahe durch dieses Stochern und Staksen, das Müller unverwechselbar machte. Etwas Besseres hätte dem FC Bayern gar nicht passieren können als dieses bayerische Unikum.

Müller wird nach Musialas Ausfall gebraucht

Umso mehr irritierte, dass das bevorstehende Ende von Müllers Spielerkarriere beim FC Bayern zunächst so unsauber kommuniziert wurde. Es entbehrt nicht einer pikanten Ironie, dass Müller die zuletzt offensichtlich gezielt durchgestochenen Informationen von der Trennung am Saisonende vor dem Verein just in jenem Moment bestätigte, in dem er wieder verstärkt gebraucht wird.

Durch Jamal Musialas Muskelbündelriss im linken Oberschenkel und mehrwöchigen Ausfall besteht im offensiven Mittelfeld Bedarf, zunächst im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag gegen Inter Mailand.

Müllers Kritik am FC Bayern

Es passt ins Bild, dass Müller seine Enttäuschung verdeutlichte. "Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt", ließ Müller wissen, "das Hin und Her in der Öffentlichkeit während der vergangenen Wochen und Monate hat mir verständlicherweise nicht gefallen."

Müller schlug dennoch versöhnliche Töne an und brachte seinen Dank an den FC Bayern zum Ausdruck, allein schon aus Vernunft und weil er sich mittelfristig eine neue Rolle bei seinem Herzens- und Lebensverein vorstellen kann. Er ist der Schelm, der auch Gutes dabei denkt. Er werde dem Verein ewig verbunden sein, teilte er mit. Bleiben werden auch die Erinnerungen an tausende Szenen, die typisch sind für Thomas Müller.

