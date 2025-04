Fußball-Bundesliga: Dortmund nimmt Punkt aus München mit

Bayern presst, BVB steht tief

Die Rollen in der Münchner Arena waren von Beginn an klar verteilt: Bayern presste hoch und hatte zumeist den Ball, die Borussen verteidigten tief und kamen nur selten über die Mittellinie. Vor allem über Thomas Müller und Michael Olise erarbeiteten sich die Münchner einige viel versprechende Situationen, ohne aber zu klaren Torchancen zu kommen.

Harry Kane (20.) und Josip Stanisic (35.) scheiterten mit ihren Kopfbällen an BVB-Keeper Gregor Kobel oder verfehlten das Tor. Die beste Gelegenheit vergab Olise, als der BVB einmal weit aufgerückt war und Bayern konterte, doch er fand in Kobel seinen Meister (40.).

Beier schockt die Bayern

Jetzt war der FC Bayern gefordert. In der 55. Minute sah es so aus, als sollten sich die verstärkten Bemühungen der Münchner schnell bezahlt machen: BVB-Verteidiger Waldemar Anton grätschte an der Strafraumgrenze in eine Müller-Hereingabe, der Ball flog über Kobel an die Unterkante der Latte - und überquerte auf seinem Weg Richtung Boden nicht die Torlinie.