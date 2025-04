Der FC Bayern ist zwar in der Bundesliga und der Champions League weiter auf Erfolgskurs, doch hinter den Kulissen rumort es wieder einmal.

Bosse schauen mit Argusaugen auf Eberl

Früher, in der Schule, hat Max Eberl vor wenigen Wochen anlässlich seines einjährigen Dienstjubiläums beim FC Bayern gesagt, "hätten wir uns alle immer gerne bessere Noten gegeben. Die Noten gibt aber ein anderer." Beim FC Bayern sind das gefühlt schon immer und immer noch: Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Und die Herren "Lehrer" sind offenbar nicht so zufrieden mit "Schüler" Eberl.

Mangelnde Kommunikation und Meinungsdifferenzen

Es sieht so aus, als würde die Chemie nicht ganz stimmen.

"Ran.de" schrieb von einem "Insider", der "von einer wachsenden Unzufriedenheit mit Eberl in den Vereinsgremien berichtet". Laut "Süddeutscher Zeitung" ist Eberl "zwischen alle Argumentationslinien geraten". Es stehe die Frage im Raum, "ob die Aufsichtsräte ihrem Sportvorstand den Kaderumbau im Sommer zutrauen". Sky wurde deutlicher. "Der Vorwurf an Max Eberl: Zu viele Alleingänge. Zu wenig interne Kommunikation. Mangelnde Abstimmung." Selbst "der große Knall", also ein Trennung, sei nicht auszuschließen.