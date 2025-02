Fußball-Bundesliga: FC Bayern baut Tabellenführung aus

Der FC Bayern hat seinen Vorsprung an der Bundesliga-Tabellenspitze mühelos verteidigt. Gegen Eintracht Frankfurt feierten die Münchner einen 4:0-Heimsieg.

Vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften WM-Arena betrat Torjäger Harry Kane nach einer Einblutung an der Wade den Rasen am Wahlsonntag erst, als die Partie nach dem Premierentreffer von Ito im Bayern-Trikot zum 2:0 quasi entschieden war.