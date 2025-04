Münchens Leroy Sane jubelt über das Tor zum 1:0 gegen Mainz. Quelle: IMAGO

Der FC Bayern hat Mainz 05 zu Hause klar mit 3:0 (2:0) geschlagen. Da Leverkusen im Parallelspiel aber ebenfalls gewann, sind die Münchener noch nicht deutscher Meister. Bei drei verbleibenden Spielen hat der Rekordmeister acht Punkte Vorsprung auf die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso

Guerreiro verletzt

Bayern-Trainer Vincent Kompany tauschte seine Startelf verglichen mit dem klaren 4:0-Erfolg in Heidenheim am vergangenen Spieltag auf zwei Positionen. Sané ersetzte Kingsley Coman auf der linken Seite. Außerdem begann Kim statt Guerreiro, der aktuell an einem kleinen Muskelfaserriss im rechten Aduktor leidet.

Bo Henriksen auf der Seite der Gäste aus Mainz konnte wieder auf Paul Nebel bauen, der in der Vorwoche eine Gelbsperre hatte absitzen müssen. Zudem rückten Hanche-Olsen und Mwene wieder in die Anfangsformation der 05er.

Mainz mit erster guter Gelegenheit

Die Bayern hätten mit einem Sieg ja die Chance auf den vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft gehabt, die erste große Gelegenheit hatte jedoch der FSV.

Einen langen Ball von Nadiem Amiri verarbeitete Burkhardt hervorragend mit der Brust. Der deutsche Nationalstürmer schlug einen Haken, ließ Kim ins Leere laufen und schoss aus rund acht Metern nur knapp über den Kasten des Rekordmeisters (6.).

Bayern hatte dennoch größtenteils die Kontrolle über die Partie und kam durch Sané (11.) und Stanisic (13.) selbst erste gute Möglichkeiten.

Sané eiskalt

Mitte der ersten Hälfte trauten sich die Mainzer etwas weiter aus der eigenen Hälfte, setzten die Münchener mit hohem Pressing unter Druck. Die befreiten sich immer öfter mit präzisen langen Bällen, beide Teams ließen die nötige Gefahr in der Phase aber vermissen - bis zur 27. Minute.

Nach einer wunderbaren Passstafette legte Konrad Laimer den Ball von der rechten Seite an den Elfmeterpunkt. Sané dribbelte sich an Bewacher Danny da Costa vorbei und schloss trocken ins linke untere Eck ab.

Olise erhöht

Die Hausherren dominierten daraufhin das Spiel, Mainz kam kaum noch in Ballbesitz, war fast ausschließlich mit verteidigen beschäftigt. So erhöhten die Münchener noch vor der Pause auf 2:0. Laimer setzte Michael Olise auf der linken Seite in Szene. Der zog mit dem Ball nach innen, tunnelte Mwene und versenkte die Kugel im rechten Eck zum 2:0-Pausenstand (40.).

Bayern-Trainer Kompany nahm Kim zur Halbzeit raus, brachte Boey für ihn. Damit stellt er von einer Fünfer- auf eine Viererkette um, was den Mainzern entgegen kam.

Amiri scheitert an Urbig, Sané am Pfosten

Denn so bekamen die 05er etwas besser in die Partie und hatten auch gute Möglichkeiten. Zunächst rauschte Veratschnigs Schuss aus der Distanz knapp am Tor vorbei (53.), ehe Amiri aus rund 18 Metern Urbig zu einer starken Parade zwang (56.).

Die Bayern erholten sich gut von der starken Phase der Gäste und verpassten durch Sané die vorzeitige Entscheidung, als ein Lupfer des deutschen Nationalspielers nur am linken Pfosten landete (62.). Der Schwung verschwand nun etwas aus der Partie, die der Rekordmeister wieder kontrollierte.

Müller mit 500. Spiel

Trotzdem kamen die Gastgeber noch einmal vors Tor - wieder in Person von Leroy Sané. Der 29-Jährige zog aus der Distanz ab, scheiterte aber erneut am linken Pfosten (80.) - besser Eric Dier kurze Zeit später. Der Engländer köpfte eine Ecke aus kurzer Distanz an Mainz-Keeper Robin Zentner vorbei zum 3:0-Endstand.

Noch einmal wurde es emotional im Münchener Stadion. Die ganze Arena erhob sich, als in der 84. Minute Thomas Müller das Feld betrat und seinen 500. Bundesliga-Einsatz feierte. Er ist erst der vierte Spieler in der Bundesliga-Geschichte, der diese Anzahl an Einsätzen für einen einzigen Verein bestritt.