Unruhe nach Müller-Abschied:Weiß der FC Bayern eigentlich, was er will?

Der Geist des FC Hollywood , er ist wieder spürbar an der Säbener Straße in diesen Tagen. Der FC Bayern München kommt einfach nicht zur Ruhe.

Einer der Hauptgründe: Sportvorstand und Aufsichtsrat sind sich regelmäßig uneinig. Weiß der FC Bayern nicht, was er will?

Aufbruchsstimmung dahin

Als Max Eberl am 1. März 2024 als Nachfolger des unglücklich agierenden Hasan Salihamidzic vorgestellt wurde, galt er als Wunschkandidat von Uli Hoeneß.

Ein "Heilsbringer" der keiner sein wollte, wie er direkt auf der Eröffnungspressekonferenz zu verstehen gab. Trotzdem waren die Erwartungen groß an den Mann, der schon in Gladbach und Leipzig sein Können unter Beweis gestellt hatte.

Eberl kann Erfolge vorweisen

"Mein Vertrauen zu den Bossen hat sich in den letzten Wochen und Monaten wieder aufgebaut. Ich muss wirklich sagen, dass alles, was der Max (Eberl Anm. d. Red.) gesagt hat, dass er auch hinter dem Stand."

Aufsichtsrat mit Widerstand bei Kimmich

Und auch jetzt lief nicht alles glatt. Der Aufsichtsrat um Hoeneß zog kurz vor der Verlängerung ein Vertragsangebot zurück – arbeitet so wohl erneut gegen Eberl, der durch seinen Einsatz Kimmich doch noch binden konnte.

