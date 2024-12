Die große Nachricht kam vor dem Jahresabschluss des FC Bayern in der Bundesliga gegen RB Leipzig am Freitag fast beiläufig daher. "Beide sind froh und glücklich, wenn es dann über die Bühne geht. Ob er der Erste ist oder nicht, das kann ich noch nicht sagen, aber die Gespräche sind auf jeden Fall in die Richtung, dass man sich das vorstellen kann", sagte Sportvorstand Max Eberl am Donnerstag, "jetzt gilt’s, die letzten Details zu klären."