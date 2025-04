Patrik Schick brachte Bayer in einer ausgeglichenen ersten Hälfte per Kopf in Führung (32.). St. Paulis Carlo Boukhalfa (78.) sorgte mit seinem Treffer aber dafür, dass Bayer seine Minimalchance auf einen Titel in einer komplizierten Saison nach dem Double-Gewinn wohl endgültig verspielte.