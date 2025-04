Bundesliga: St. Pauli holt gegen Gladbach verdienten Punkt

Der FC St. Pauli hat in seinem Jubiläumsspiel immerhin einen völlig verdienten Punkt gegen Europapokal-Anwärter Borussia Mönchengladbach geholt. In ihrem 300. Bundesliga-Spiel kamen die Hamburger vor 29.546 Zuschauern im Millerntor-Stadion dank des späten Ausgleichstreffers von Oladapo Afolayan (85. Minute) noch zu einem 1:1 (0:1). Mit nun 26 Punkten bleibt Pauli auf Platz 15.

Für die insgesamt enttäuschenden Gäste, die durch Ko Itakura (45.+2) in Führung gegangen waren, war das Unentschieden im Kampf um einen Europapokal-Platz ein kleiner Rückschlag. Die Leistung der Gladbacher ließ vor allem offensiv zu wünschen übrig.

Die Gastgeber waren dagegen sofort im Spiel. War der erste Abschluss von St. Paulis aufgerücktem Abwehrchef Hauke Wahl in der 4. Minute noch harmlos, machte es Danel Sinani wenig später deutlich besser. Aus knapp 18 Metern zog der Mittelfeldspieler ab und zwang den Gladbacher Schlussmann Tiago Pereira Cardoso zu einer überragenden Parade.

Kiezkicker agieren mutig, aber ohne Präzision

Der Mut war den Kiezkickern von Beginn an nicht abzusprechen. Allerdings fehlte es den Norddeutschen an der Präzision, um das Tor der Gäste ernsthaft in Gefahr zu bringen. Immer wieder fanden die Flanken von den Außenbahnen keinen Abnehmer.