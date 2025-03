England vorn: Bundesliga in Europas Geld-Rangliste Dritter

Die europäischen Fußball-Erstligisten haben im Finanzjahr 2023 Rekordeinnahmen in Höhe von 26,8 Milliarden Euro erzielt. (Symbolbild)

Spanien knapp vor Deutschland

Superreiche, Öl-Multis und Investoren kaufen sich Fußballklubs - am liebsten gleich mehrere. Das nennt sich "Multi Club Ownership". Viele Fans befürchten den Tod des Fußballs.

Mit Rekordmeister Bayern München (131 Millionen Euro) auf Platz vier und Borussia Dortmund (53 Millionen) auf Rang 20 gehörten zwei deutsche Klubs im europäischen Vergleich zu den Top 20 bei den generierten Erlösen. Während die Münchner im Durchschnitt an jedem Stadionbesucher Einnahmen in Höhe von 76 Euro erzielten, lag dieser Wert beim BVB lediglich bei 27 Euro.

Europas Clubs sorgen für Rekord

In Summe stiegen die Einnahmen von Europas Fußball-Clubs laut UEFA auf ein Rekordniveau. 26,8 Milliarden Euro flossen auf die Konten der über 700 Erstliga-Vereine, im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einnahmen um 2,9 Milliarden Euro und damit so stark wie nie zuvor.

Bei Transfererlösen Bundesliga weit hinten

Keineswegs liegt Deutschland in allen Kategorien in der Spitzengruppe. Bei den Netto-Transfererlösen ist die Bundesliga mit einem Minus von 185 Millionen Euro nur 51. Spitzenreiter sind hier die Clubs aus den Niederlanden mit einem Überschuss von 178 Millionen Euro vor Portugal (+ 143 Millionen Euro).

Nur zwei Bundesligisten hatten 2023 ein negatives Eigenkapital - das macht Platz 45 in dieser Kategorie in der Europa-Rangliste. In England wiesen immerhin sieben Vereine eine negative Summe aus (Platz 18). Besonders schlecht war es um die Clubs aus der Türkei bestellt, wo gleich 19 Vereine ein negatives Eigenkapital auswiesen.