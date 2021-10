Trainer Oliver Glasner setzte deswegen nach der jüngsten Niederlage auch eine längere Analysesitzung an. Man habe "zu konfus, zu hektisch, verkrampft, nicht in unserer Struktur" gespielt. Rätselhaft war die Vorstellung in Bochum vor allem deshalb, weil exakt dieselbe Eintracht-Elf zuvor ein begeisterndes Europapokalspiel gegen Olympiakos Piräus (3:1) angeboten hatte. "Wir raufen uns alle die Haare und fahren nach dem Bochum-Spiel nicht easy-cheesy zurück", sagte Glasner.



Auffällig ist die Diskrepanz zwischen den internationalen Darbietungen (ordentlich bis gut) und den Leistungen in der Bundesliga (bis auf eine Ausnahme durchwachsen bis schwach). "Die Jungs wollen manchmal zu viel", findet Glasner.