Bundesliga: Frankfurt gegen Leipzig - Duell um Champions League

Auch die gute Bilanz gegen Leipzig dient als Mutmacher: In neun Spielen in Liga und Pokal hat die Eintracht noch nie zuhause gegen RB verloren, seit 2017 gab es vier Siege und fünf Unentschieden. Hält diese Serie, wäre die Champions League beim Restprogramm mit Partien in Mainz , gegen St. Pauli und in Freiburg greifbar.