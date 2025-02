Frauenfußball: Wolfsburg verpasst Frankfurt 6:1-Klatsche

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg schlagen Frankfurt überraschend deutlich mit 6:1. Die Eintracht verliert das Spiel und die Tabellenführung an den FC Bayern.

Durch den Sieg bleibt der FC Bayern Tabellenführer, Frankfurt kassierte seine zweite Saisonniederlage und ist nun Zweiter. Am Mittwoch war Wolfsburg im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen die TSG Hoffenheim ausgeschieden. Erstmals seit elf Jahren wird der VfL nicht den DFB-Pokal gewinnen.

Dank eines Treffers von Pernille Harder holt der FC Bayern den sechsten Sieg in Folge. Weil den Münchnerinnen kein zweites Tor gelingt, darf Bremen bis zum Ende hoffen.

Popp leitet Debakel für Frankfurt ein

Die ehemalige Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp brachte die Wölfinnen schnell in Führung (3.), Lineth Beerensteyn erhöhte nur fünf Minuten später. Janina Minge (28.) ließ den VfL per Hand- und Lena Lattwein (45.+1) per Foulelfmeter jubeln. Es kam noch dicker für die Frankfurterinnen, Pia-Sophie Wolter vergrößerte das Debakel mit einem Kopfball-Eigentor (45.+7).