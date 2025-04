Die Feierlichkeiten auf dem sonnenüberfluteten Campus des FC Bayern waren noch gar nicht abgeklungen, da trafen aus Frankfurt schon die ersten Gratulationen ein. Kaum hatten die Münchnerinnen ihren insgesamt siebten Titel in der Frauen-Bundesliga mit dem Arbeitssieg gegen den SC Freiburg (3:1) am 20. Spieltag festgezurrt, gratulierte am Sonntag bereits die Führungscrew vom Deutschen Fußball-Bund (DFB).