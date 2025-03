Frauen-Bundesliga: Fan-Ansturm zur Partie Köln gegen Bayern

Sondertrikot mit Rosenmuster für Partie gegen Bayern

Die Frauenfußball-Bundesliga will professioneller und finanziell unabhängiger werden. Dazu hat sie nun die "Geschäftsplan Frauen-Bundesliga Projekt GbR" gegründet.

Bis heute hält Köln den Bundesliga-Zuschauerrekord mit 38.365 Fans vor zwei Jahren gegen Eintracht Frankfurt, im Vorjahr kamen immerhin 30.123 zum Heimspiel gegen Werder Bremen. Nebenbei kündigt sich zum dritten Male ein ausverkauftes DFB-Pokalfinale (1. Mai) an. Bender-Rummler betont im Gespräch mit ZDFheute den Stellenwert des Fußballs für die Stadt:

Bei den Frauen sollen andere Zielgruppen, insbesondere Familien angesprochen werden, weshalb auch ein besonderes Rahmenprogramm in Müngersdorf angeboten wird. Am Vormittag lockt neben dem Stadion eine Pänz-Party für Kinder und Familien. Sogar ein weißes Sondertrikot mit Rosenmuster für "Kölsche Mädche" wurde aufgelegt.

70. Minuten lang schnuppern die Fußballerinnen des 1. FC Köln gegen den FC Bayern an der Sensation, ehe Klara Bühl mit dem 1:0 für den Spitzenreiter den Bann bricht. Dabei blieb's.

Inzwischen spielt die Partie auch eine erhebliche Rolle im Budget, weil eine sechsstellige Einnahme verbucht werden kann. Bender-Rummler: "Wir haben auch dadurch fast eine schwarze Null im Jahresergebnis für die Saison 2023/24 erreicht." Die 42-Jährige glaubt fest daran: "Wir machen das nicht nur für den Standort Köln. Jedes Highlight-Spiel hilft, um den Frauenfußball in Deutschland attraktiver zu machen!"

Frauenfußball wirtschaftlich tragfähig aufstellen

Sie tauscht sich regelmäßig mit anderen Vereins- und Verbandsvertretern aus, um den Effekt aus diesen Partien in den Männer-Arenen zu optimieren. "Es geht ja darum, nachhaltig etwas aufzubauen und das Ökosystem Frauenfußball wirtschaftlich tragfähiger zu machen."

Der Zuschauerrekord war schon seit der Vorwoche geknackt, jetzt ist das Nordderby im DFB-Pokal zwischen den Fußballerinnen vom Hamburger SV und Werder Bremen ausverkauft. Alle 57.000 Tickets für das Halbfinale am 23. März beim Zweitligisten (ZDF-Livestream) sind weg, das gab der HSV am Freitag bekannt. Die HSV-Frauen hatten zuletzt ihre Premiere im Volksparkstadion gegeben, im Viertelfinale war ein Sieg über Ligarivale Borussia Mönchengladbach gelungen (2:0).

Auch der 1. FC Köln gehört zu den Lizenzvereinen, die das Investment aus Überzeugung tätigen. So nutzen die Profis von Männer und Frauen inzwischen gemeinsam die Krafthalle oder den Videoraum. Die Kabinen am Geißbockheim werden noch umgebaut, um professionelle Bedingungen zu bieten.

Der Effekt: "Vor vier Jahren hatten wir Zuschauerzahlen im dreistelligen Bereich", erinnert sich die Bereichsleiterin, "dann kam der große Boom mit der EM in England." Dass es aktuell sogar mehr als die knapp 2.000 Besucher im Franz-Kremer-Stadion wären, wenn die FC-Frauen in der Tabelle besser dastünden, verhehlt Bender-Rummler nicht. Nur irgendwie will es nicht wirklich gelingen, sich sportlich zu stabilisieren.