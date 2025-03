FSV Mainz 05: Warum der Bundesliga-Höhenflug kein Zufall ist

Burkardt passt nicht nur sportlich zu Mainz

Mittendrin ein blonder Herr mit Sonnenbrille und Kuh-Kostüm: Jonathan Burkardt, ein Mann, der in Mainz nicht nur wegen seiner Treffsicherheit zum Publikumsliebling wurde.

Der FSV Mainz gerät in Leipzig nach wenigen Sekunden in Rückstand und gewinnt am Ende trotzdem verdient. Für RB-Trainer Marco Rose wird die Luft immer dünner.

